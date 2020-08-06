Министерство внутренних дел Турции приступило в четверг к проведению самой масштабной проверки соблюдения противоэпидемических правил во всей стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

«Мы проведем по всей Турции самую масштабную проверку, которую мы когда-либо устраивали в рамках борьбы с эпидемией», — написал на своей странице в Twitter глава МВД Сулейман Сойлу, сообщает ТАСС.

Мониторинги будут проведены на рынках и предприятиях, в магазинах, торговых центрах, ресторанах, кафе, общественном транспорте, такси и на дорогах.

По словам Сойлу, в этом процессе примут участие чиновники различного уровня, в том числе губернаторы провинций и мэры городов.

Minval.az