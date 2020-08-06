Минздрав Турции не фиксирует роста новых случаев коронавируса в курортных регионах страны, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее о вспышке COVID-19 на турецких курортах сообщили российские СМИ, ссылаясь на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, который заявил о росте новых случаев коронавируса по стране в целом.

«Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах — Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе», — сказал собеседник агентства.

Он привел статистику по Средиземноморскому региону Турции, куда входит провинция Анталья, согласно которой в нем за последнюю неделю число новых случаев коронавируса уменьшилось с 70 до 59.

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