Полиция в США задержала трех подростков, которые в попытке уйти от погони проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде с оружием и магазином с 14 патронами в рюкзаке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Как сообщили в полиции Палм-Бич, инцидент произошел в конце прошлой недели. Правоохранители заметили трех 15-летних подростков в припаркованной машине в трех километрах от Мар-а-Лаго. Когда те увидели полицейских, то попытались скрыться. Наткнувшись на второй полицейский автомобиль, подростки покинули машину, перелезли через ограждение Мар-а-Лаго и попытались спрятаться.

Полиция с помощью вертолета и служебной собаки вскоре обнаружила подростков, однако те успели выбросить рюкзак с «АК-47 с 14 патронами», заявил представитель полиции Палм-Бич Майкл Огродник.

«Они понятия не имели, где оказались», — добавил он, отметив, что подросткам повезло, что в поместье в тот момент не было президента или членов его семьи, иначе нарушителей ждала бы встреча с вооруженными агентами Секретной службы.

Подростки взяты под стражу и ожидают решения суда.

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