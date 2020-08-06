Власти Республики Кипр уничтожили запасы аммиачной селитры, которые были изъяты на острове в 2015 году в ходе спецоперации по предотвращению предполагаемого теракта. Об этом в среду информировал в телеэфире официальный представитель кипрской полиции Христос Андреу, передает ТАСС.

«8,3 тонн нитрата аммония были обнаружены пять лет назад в подвале одного из домов города Ларнаки», — сказал он. По словам Андреу, вся эта селитра впоследствии была уничтожена на специальном полигоне возле деревни Марки в административно-территориальном округе Никосия.

Согласно одной из версий, объектом возможного теракта могло стать посольство Израиля в кипрской столице Никосии. Виновным в происшествии с обнаружением селитры был признан связанный с шиитской партией «Хезболлах» ливанец с канадским подданством Хусейн Басам Абдалла, который был осужден на шесть лет заключения за «за участие в деятельности криминальной и террористической организации, нелегальное хранение взрывчатых веществ и за отмывание денег». Кипрские власти не стали держать его в тюрьме до конца срока и в итоге депортировали.

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