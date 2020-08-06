Турция направила гуманитарную помощь в Ливан для ликвидации последствий мощного взрыва в морском порту Бейрута.

Вылетевший с военного аэродрома Этимесгут под Анкарой военно-транспортный самолет A 400M ВВС Турции доставил в Бейрут лекарства, медицинские принадлежности, палатки, спецоборудование, спасательное транспортное средство и поисково-спасательную бригаду, передает «Анадолу».

Гуманитарный груз подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана Министерством здравоохранения, Управлением по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) и Турецким Красным Полумесяцем.

Как рассказал перед отлетом воздушного судна собравшимся на аэродроме журналистам глава AFAD Мехмет Гюллюоглу, в Ливан также планируется отправить группу сотрудников Национальной медицинской спасательной команды (UMKE) Турции численностью в 20 человек. По его словам, в нее войдут ортопеды, хирурги, специалисты по неотложной медицинской помощи и вспомогательный медперсонал.

Minval.az