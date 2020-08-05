Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала у себя в Twitter снимок из космоса, на котором видны последствия взрыва в порту Бейрута.

«Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», — говорится в сообщении.

На снимке видно, что здания в районе рядом с эпицентром взрыва оказались полностью разрушены.

Minval.az