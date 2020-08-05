Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала у себя в Twitter снимок из космоса, на котором видны последствия взрыва в порту Бейрута.

«Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», — говорится в сообщении.

На снимке видно, что здания в районе рядом с эпицентром взрыва оказались полностью разрушены.

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

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