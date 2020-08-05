Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала у себя в Twitter снимок из космоса, на котором видны последствия взрыва в порту Бейрута.
«Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», — говорится в сообщении.
На снимке видно, что здания в районе рядом с эпицентром взрыва оказались полностью разрушены.
Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0
— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020