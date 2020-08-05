Муэдзин Осман Аслан скончался от сердечного приступа в соборе Святой Софии в Стамбуле.

Муэдзин умер в воскресенье, 2 августа, но о смерти священнослужителя стало известно в среду, пишет «Взгляд» со ссылкой на Оrthodox Times.

По данным издания, муэдзин призывал мусульман молиться в соборе Святой Софии, которая поменяла статус на мечеть.

Администрация губернатора Стамбула подтвердила, что муэдзин скончался в мечети.

«Мы выражаем соболезнования семье и родственникам муэдзина мечети Ухуд района Кягытхане (Стамбул) Османа Аслана, скончавшегося от сердечного приступа, который он перенес во время исполнения волонтерских обязанностей экскурсовода в мечети Айя-София», – цитирует сообщение администрации РИА «Новости».

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