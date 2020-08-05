Около 700 миллионов человек в 43 странах мира страдают от нехватки воды.

До 2,7 млрд человек живут в регионах, где ежегодно не менее месяца наблюдается нехватка воды.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), пресная вода составляет лишь 2,5 процента мировых запасов воды, при этом 70 процентов питьевой воды находятся в ледниках.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодня 785 миллионов человек не имеют доступа к питьевой воде, а 144 миллионов потребляют не очищенную воду.

Не менее двух млрд человек в мире пользуются питьевой водой, смешанной с канализационными стоками, что приводит к угрозе распространения заболеваний, таких, как холера, дизентерия, тиф и полиомиелит.

В данным ООН, потребление воды в мире возросло в шесть раз и этот показатель продолжает расти.

По прогнозам экспертов Всемирной организации, к 2050 году до 40 процентов человечества будут жить под «стрессом» дефицита питьевой воды.

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