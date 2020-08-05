Tesla «с большой долей вероятности» выпустит мини-версию электрического пикапа Cybertruck. Об этом глава компании Илон Маск написал в Twitter в ответ на вопрос одного из подписчиков.

Маск не обозначил четких сроков выпуска нового электрокара, заявив, что он может появиться «в перспективе». Ожидается, что мини-версия Cybertruck будет рассчитана на европейских потребителей, среди которых выше спрос на небольшие автомобили. Это, в частности, связано с шириной автомобильной полосы в Европе.

Ранее Маск в интервью Automotive News заявлял, что Tesla не собирается продавать свой пикап Cybertruck по всему миру. Он в основном рассчитывался на рынок Северной Америки. Если продажи на родине в США не взлетят, у Tesla есть запасной план по созданию «обычного» пикапа.

Tesla представила электрический пикап в конце 2019 года. Главной особенностью автомобиля является его футуристический дизайн, вдохновленный научной фантастикой. По словам Маска, Tesla не созывала никаких фокус-групп и не проводила исследования потребительских предпочтений по дизайну автомобиля, сделав его на собственный вкус. Продажи Cybertruck, как ожидается, начнутся в 2021 году.

Minval.az