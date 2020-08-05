Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут городом, пострадавшим от катастрофы, и ввел в столице режим чрезвычайного положения сроком на две недели.

В заявлении Совета, принятом по итогам заседания под председательством президента Мишеля Ауна, говорится, что режим ЧП в Бейруте будет действовать до 18 августа.

Все стратегические объекты в Бейруте, в том числе морской и воздушный порты, будет охранять армия.

Также создана комиссия, которой поручение определение и компенсация ущерба от взрыва.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб объявил среду, 5 августа днем национального траура.

Minval.az