Глава ливанской партии Катаиб Низар Наджарян был смертельно ранен в результате сильного взрыва в столице страны. О высокопоставленной жертве сообщает на своей странице в Twitter телеканал Al Arabiya.

По данным местных СМИ, Наджарян получил тяжёлую травму, врачи не смогли его спасти.

Прозападная христианская партия «Катаиб», уточняет РИА «Новости», — одна из крупнейших в Ливане, ее штаб-квартира расположена прямо у порта, где и произошёл мощнейший взрыв. Его причина до сих пор точно не установлена. Основная предварительная версия — детонация взрывчатых веществ.

Взрыв в Бейруте произошел вблизи армянских кварталов, поэтому, скорее всего среди раненых есть множество армян. Об этом «Спутнику» заявила министр спорта и молодежи Ливана Вардине Оганян.

«Взрыв прогремел в Бурдж Хаммуде (основанный армянами муниципалитет в Ливане), это очень близко к населенным армянами кварталам и ущерб очень большой. Пока сложно говорить о жертвах, такой информации нет, но среди пострадавших, которых много, армян немало», — сказала она.

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