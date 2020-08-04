Сотрудники Государственного центра международных медицинских исследований Японии изучали взаимосвязь концентрации маркеров повреждения почек — белков L-FABP, содержащихся в моче при низком поступлении кислорода, с изменениями симптомов пациентов с заболеванием COVID-19, которое изначально у них проходило в легкой форме.

Японские ученые утверждают, что придумали, как по анализу мочи определять, вызовет ли коронавирус тяжелую форму COVID-19.

В результате тестирования 41 человека ученые установили, что из 13 пациентов с повышенной концентрацией белка L-FABP в моче восемь почувствовали себя хуже в течение недели, а двум из них потребовалась вентиляция легких по решению врачей.

В то же время еще у 28 человек с не превышающей норму концентрацией L-FABP в моче ухудшения симптомов замечено не было, сообщил телеканал NHK.

Вместе с тем, повышение концентрации белка L-FABP, связывающего печеночные жирные кислоты, уже само по себе говорит об остром почечном повреждении, что представляет собой риск для осложнений.

Считается, что уровень L-FABP в моче здоровых людей составляет 16 нанограмм на миллилитр.