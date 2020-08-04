Министерство труда и социального обеспечения анонсировало новую программу «Золотой щит», которая призвана помочь израильтянам «золотого возраста справляться с житейскими проблемами в условиях коронавируса.

«Любой пожилой человек в Израиле должен знать, что о нем есть кому позаботиться», — заявили в министерстве.

Ожидается, что программа будет утверждена правительством в ближайшее воскресенье, 9 августа. Детали ее пока не раскрываются, однако в министерстве соцобеспечения говорят, что в ней учтены ошибки первой волны, а также опыт взаимодействия со Службой тыла по оказанию помощи пожилым гражданам.

По данным ведомства, социальные службы продолжают получать просьбы от пожилых граждан. Так, 6695 заявок было подано на продовольственную помощь, 2112 — на помощь в приобретении лекарств. Около 8000 граждан пожаловались на «невыносимое одиночество», примерно столько же — на трудности в осуществлении покупок, решении бытовых проблем.

Министр Ицик Шмули поясняет, что цель программы — уберечь пожилых людей от заражения, сняв с них заботы, требующие нахождения в общественных местах.

«Программа, которая будет осуществляться в сотрудничестве с «Битуах леуми», Службой тыла, органами местного самоуправления и волонтерскими организациями, позволит оперативно реагировать на запросы пожилых людей. Если потребуется, мы доберемся до каждого дома», — отметил министр.

Minval.az