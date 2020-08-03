Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» и прокомментировал действия американского лидера Дональда Трампа.

Болтон назвал Трампа безнравственным президентом, поскольку тот якобы сосредоточен на том, как избраться на второй срок, а не на реальных проблемах США. По мнению бывшего советника, американский лидер далеко не всегда опирается на то, что было бы лучше для страны.

В качестве примера он привел переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. По словам Болтона, Трамп принимал ряд неудачных решений, которые приведут не к мирному договору, а, наоборот, к увеличению ядерного арсенала у Пхеньяна. Помимо этого, американский лидер даже не знает, когда был разделен Корейский полуостров и у каких стран есть ядерное оружие, пишет газета El Pais..

Minval.az