Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,66 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 262 тысячи. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводит ТАСС, количество летальных исходов выросло почти на 6 тыс. и приблизилось к 681 тыс.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 2 августа в мире были зарегистрированы 17660523 инфицированных и 680894 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 262929, число умерших увеличилось на 5851.

Днем ранее был выявлен 289321 случай заражения и 6142 летальных исхода. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америк занимает первое место по числу инфицированных — 9476763. За сутки этот показатель вырос на 156433. Число умерших там увеличилось на 3963 и достигло 359180. В Европейском регионе зарегистрированы 3375535 заразившихся и 213284 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17419, умерли 323 человека.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 2131165, зафиксировано 45837 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 58971, летальных исходов — на 937.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 4523888. Далее следуют Бразилия (2662485), Индия (1750723), Россия (850870), ЮАР (503290), Мексика (424637), Перу (407492), Чили (357658), Иран (306752) и Великобритания (303956).

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