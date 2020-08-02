Корпорация Microsoft приостановила переговоры по покупке американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой The Wall Street Journal.

Причиной такого решения стало негативное отношение к сделке со стороны президента Америки Дональда Трампа. При этом переговоры могут возобновиться после того, как в администрации главы государства сообщат о своей позиции по данному вопросу. Отмечается, что в последние недели в Белом доме давали понять, что хотят, чтобы американское подразделение TikTok перешло под контроль именно компании Microsoft.

Ранее портал Axios сообщал, что сделка между Microsoft и ByteDance «находится на столе» у американского лидера. В свою очередь, агентство Reuters утверждает, что китайская компания не против отказаться от доли в американском подразделении TikTok. По информации его источников, Microsoft после заключения сделки отвечала бы за защиту данных пользователей соцсети в Штатах. Однако также была информация, что ByteDance пыталась добиться сохранения миноритарной доли в приложении, однако Белый дом не согласился с такими условиями.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил запретить в стране приложение TikTok. А госсекретарь Штатов Майк Помпео заявил, что власти страны рассматривают вариант полного запрета TikTok на территории Америки. По мнению властей страны, руководство соцсети занимается пропагандой и передаёт данные пользователей в КНР. На сегодняшний день приложением запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.

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