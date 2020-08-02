Состоялся очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой, которые проводятся в нашей стране в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве.

Согласно плану, были проверены оперативность и координация выполнения задач, организация взаимодействия и слаживания, осуществление обеспечения в ходе боевых действий, а также эффективность действий личного состава и применения вооружения и военной техники, информирует МО АР.

Согласно сценарию учений, выведенные в назначенные пункты мотострелковые и бронетанковые подразделения выполнили поставленные задачи.

Учения продолжаются.

Minval.az