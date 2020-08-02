Цены на отдых в турецких отелях останутся на уровне прошлого года, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

«Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса», — сказал Чорабатыр, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, некоторые гостиницы даже снижают цены, чтобы привлечь клиентов.

Minval.az