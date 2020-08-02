Около 1,5 тысяч человек вышли на антикарантинный протест в Гааге, Нидерланды. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на NOS в воскресенье, 2 августа.

Митинг в парке Маливельд против карантина проходил мирно. Тем не менее одного из протестующих задержали за оскорбление полицейского, а второго — для установления личности. Некоторые митингующие явно нарушали социальную дистанцию ​​в 1,5 метра.

Акция была посвящена «безумию», которое, по их мнению, творится вокруг заболевания и ограничению прав и свобод граждан.

В свою очередь правоохранители время от времени обращалась к организаторам с просьбой напоминать участникам об обязательных мерах безопасности.

Om 14.00 uur moet het hier beginnen. Gemoedelijk sfeertje pic.twitter.com/zcscUf1vzr — Sander Knura (@sanderknura) August 1, 2020

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