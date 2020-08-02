Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном отстыковался от Международной космической станции (МКС) в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США (03:35 бак.вр. 2 августа). Информацию распространяет ТАСС.

Приводнение корабля у берегов штата Флорида запланировано в воскресенье на 14:42.

Как отметил ранее на брифинге менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич, место посадки зависит от погодных условий. При этом будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.

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