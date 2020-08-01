Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса на очередные три месяца. Об этом сообщил в субботу комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещания, состоявшегося 31 июля в Женеве.

Подчеркивается, что комитет «единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность». Свою рекомендацию о продлении этого режима комитет представил генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесус, который с ней согласился. В этой связи «комитет вновь будет созван в течение трех месяцев по решению генерального директора», говорится в сообщении.

Выступая на заседании, глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия «представляет собой кризис, который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий». По его словам, на настоящий момент «многие вопросы разрешены, но на многие еще предстоит ответить». Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, «большинство населения Земли остается восприимчивым к этому вирусу, даже в районах, которые пережили суровые вспышки» болезни.

Комитет рекомендовал ВОЗ «продолжать координировать и мобилизовывать» глобальные и региональные организации на борьбу с пандемией, оказывать поддержку странам в противодействии распространению инфекции и содействовать ускорению научных исследований для выяснения животного источника и потенциального природного резервуара коронавируса.

Это было четвертое заседание комитета ВОЗ по ЧС, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов, отмечает ТАСС. Его цель — оценить нынешнее состояние дел в борьбе с пандемией в мире и выработать рекомендации по эффективному противодействию распространению инфекции. Предыдущие три совещания состоялись 22-23 января, 30 января и 30 апреля. С 30 января по рекомендации членов комитета глава ВОЗ объявил в связи с коронавирусом режим ЧС в мировом здравоохранении.

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