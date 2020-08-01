Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас поблагодарила американское сообщество пользователей за поддержку и заявила, что компания намерена остаться в США надолго.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры с ByteDance о приобретении сервиса TikTok. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить в США приложение TikTok.

«Я хочу сказать спасибо миллионам американцев, которые используют TikTok каждый день, привнося творческий подход и радость в нашу повседневную жизнь. Мы слышали вашу многочисленную поддержку, и мы хотим сказать спасибо. Мы не планируем никуда уходить… Мы здесь надолго», — заявила Паппас в видеообращении, опубликованном в аккаунте компании в Twitter.

Minval.az