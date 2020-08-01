«Дальнейшее усиление ОБСЕ и всесторонний подход организации к безопасности связаны с полным уважением к закрепленным в Хельсинкском заключительном акте основным принципам и обязательствам, а также их выполнением»., заявил действующий председатель структуры, премьер-министр Албании Эди Рама в связи с 45-летием принятия Хельсинкского заключительного акта.

Председатель отметил, что Хельсинкский заключительный акт на пространстве ОБСЕ уже более 40 лет способствует укреплению безопасности человека.

«Хельсинкский процесс внес важный вклад в формирование условий, которые привели к снижению напряженности и завершению холодной войны. Этот акт облегчил переход от противостояния к сотрудничеству и подготовил почву для создания предусмотренной Парижской хартией и основанной в 1995 году Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — отметил он.

Э.Рама подчеркнул, что самый правильный способ вспомнить годовщину принятия Хельсинкского заключительного акта – это приложить срочные усилия для реализации принципов этого документа в межгосударственных отношениях и оставаться верным этим принципам.

Председатель ОБСЕ заявил, что в то время, когда в Европейском регионе существуют конфликты, работа организации, а также доброжелательность всех государств-участников необходимы еще больше.

«Мир и демократия должны быть нашей общей целью, а не просто общим словом и горизонтом. Своими 10 принципами, в том числе уважением к фундаментальным свободам и правам человека, Хельсинский заключительный акт актуален и сегодня, как и 45 лет назад. Это историческое соглашение было достигнуто странами, которые не демонстрировали общего подхода во всех вопросах. Несмотря на серьезные разногласия в то время, страны продемонстрировали дальновидность и взяли на себя смелость заложить фундамент всеобъемлющей системы безопасности, которая уже полвека служит региону ОБСЕ. Мы должны вдохновиться этой годовщиной, чтобы решительно двигаться вперед», — отметил председатель ОБСЕ.

Он сказал, что доверие и вера могут быть сформированы только путем открытого и искреннего диалога, для чего необходимы постоянные усилия, терпение и настойчивость: «Я уверен, что инклюзивная платформа ОБСЕ для диалога и совместной деятельности превращает ее в решающий и устойчивый форум для сотрудничества», — говорится в публикации, размещенной на сайте ОБСК.

Minval.az