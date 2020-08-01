Тринадцать человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу перед баром в коммуне Вензель на востоке Франции.

«Врачи осмотрели 16 человек, из них у 12 были выявлены легкие повреждения, трое были в состоянии шока. Еще одна молодая девушка получила серьезные травмы ног, однако ее жизнь вне опасности», — говорится в коммюнике.

По данным властей, инцидент произошел в районе полуночи. После перепалки между несколькими посетителями бара «автомобиль сбил людей, находившихся перед заведением». Прибывшие на место сотрудники полиции задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Причины конфликта не уточняются.

По данным регионального издания Le Journal de Saône et Loire, находившийся за рулем 20-летний мужчина покинул заведение и вместе с тремя другими людьми и собирался уехать. Когда несколько человек постучали по кузову его машины, он резко сдал назад, сбив находившихся рядом людей, после чего, несмотря на попытки свидетелей не дать выехать ему с парковки, скрылся с места происшествия. Полиция задержала его на дороге в нескольких километрах от бара.

Minval.az