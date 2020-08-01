В нескольких европейских станах еще в пятницу, 31 июля, воздух прогрелся до + 40 градусов, что значительно осложнило ситуацию с ношением масок.

В Германии зафиксировали самый жаркий день 2020 года. Здесь температура поднималась выше + 35 градусов в ряде южных районов страны.

Один из самых жарких дней этого года пережили жители Британии. Температура в районе аэропорта Хитроу была + 37,8 градусов.

Из-за жары многие жители Нидерландов направились на побережье Северного моря. Популярный курорт в городе Зандворт был переполнен. Местные власти призвали избегать этой зоны из-за невозможности соблюдения социальной дистанции.

Из-за жары на юго-западе Франции вспыхнул масштабный пожар, который уничтожил 165 га соснового леса. Десятки зданий разрушены, более 100 человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Ouest-France.

В более 10 итальянских городах местные метеорологические службы объявили о повышенной опасности из-за жары, передает The Local.

Чешский гидрометеорологический институт также объявил предупреждение о сильной жаре 1 августа.

По данным европейских метеорологических служб, спадать жара в западной части Европы начнет в субботу — воскресенье.

Minval.az