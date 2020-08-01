Офис по правительственной этике о финансовых делах президента США опубликовал ежегодный финансовый отчет Дональда Трампа за 2019 год.

В 78-страничном документе приводятся данные о доходах и кредитах президента. Трамп заработал 21,4 миллиона долларов за счет своего курорта Мар-а-Лаго во Флориде. Прибыль его отеля недалеко от Белого дома снизилась с 40,8 миллиона до 40,5 миллионов в 2019 году.

Трамп заработал 13,5 миллионов долларов от продажи особняка в Беверли-Хиллз. Большую часть дохода он получил от недвижимости по всему миру. Также он получает гонорар за книгу «Искусство заключать сделки» в размере свыше 100 тысяч долларов в год. В прошлом году он также получил пенсию от Премии гильдии киноактеров в размере 77,8 тысячи долларов и от Американской федерации артистов телевидения и радио в размере 8,7 тысячи долларов, пишет РИА-Новости.

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