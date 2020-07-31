Американский аппелляционный суд отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне.

Уточняется, что смертный приговор отменен по пунктам обвинения 4, 5, 9, 10 и 14. Дело передано в нижестоящую инстанцию для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

Джохар Царнаев был признан виновным по 30 пунктам обвинения. Жюри присяжных приняло решение о смертной казни, после чего федеральный судья официально приговорил его к высшей мере наказания.

В результате взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения.

Спецслужбы установили, что подозреваемыми в совершении преступления являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. В ходе преследования они вступили в перестрелку с полицией, Тамерлан получил смертельное ранение, а Джохар был задержан.

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