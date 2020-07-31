Китай запустил собственную глобальную навигационную систему третьего поколения Beidou-3.

Об этом на церемонии по случаю ввода системы в эксплуатацию заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Beidou считается конкурентом американской GPS и российской системы ГЛОНАСС. Предполагается, что Китай уже в этом году начнёт предоставлять навигационные услуги по всему миру.

Китай запустил проект Beidou в 1994 году. Первые спутники вышли на орбиту в 2000-м. До 2012 года они работали только в Китае, а затем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общее число спутников составляет 55. Последний был запущен в конце июня.

Beidou-3 охватывает всю поверхность Земли. По неподтверждённым данным, проект обошёлся Пекину в 10 миллиардов долларов.

Minval.az