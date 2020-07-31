Американцы должны получить широкий доступ к вакцине от коронавируса в разумные сроки после подтверждения ее эффективности и безопасности.

Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Выступая перед коллегией палаты представителей, расследующей реакцию властей страны на пандемию, Фаучи выразил осторожный оптимизм относительно доступности вакцины.

«Я верю, что в течение определенного времени в 2021 году американцы смогут получить ее», — подчеркнул врач. По словам специалиста, власти создадут список тех, кто пройдет вакцинацию ранее других. Но получат ее все американцы.

На сайте для набора желающих принять участие в клинических испытаниях уже зарегистрировались 250 тыс. человек, добавил он.

Minval.az