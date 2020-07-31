Турецкая компания Assuva Savunma Sanayi, специализирующаяся на выпуске беспилотников, объявила о том, что военное ведомство Греции приняло решение приобрести у неё 50 тактических БПЛА.

Как утверждает производитель, данную технику армия соседнего государства намерена использовать при проведении поисково-спасательных работ и разминировании. Ранее греческие военные получили два БПЛА типа Proton Elic RB-128, которые прошли успешное тестирование.

«Мы скоро завершим заказ на 50 беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться при действиях в подземных туннелях, помещениях, бункерах и при проведении других боевых мероприятий греческой армии»- пояснили в компании.

Как утверждается, БПЛА способен захватывать изображения с дистанции до 1 км над землей или до 50 метров под ней, работая под поверхностью благодаря тепловизору.

Ранее Assuva продала аналогичные системы Китаю и Шри-Ланке. Со слов компании, производимые ей беспилотники являются результатом работы турецких инженеров, которые создали собственную аппаратуру и программное обеспечение.

«Мы гордимся тем, что производим лучшие в мире устройства для поиска, спасения и даже подземной визуализации», — цитирует представителей Assuva издание «Военное обозрение».

Minval.az