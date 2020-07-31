Власти России используют ЧВК Вагнера как инструмент, заявил заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джордж Кент в разговоре с белорусскоязычным филиалом американского издания «Радио Свобода».

По мнению Кента, называть группу Вагнера частной военной компанией в буквальном смысле не стоит. «Ясно, что Кремль использует ее как недорогой и надежный инструмент достижения своих целей в разных местах», — сказал американский дипломат.

Он рассказал, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность по поводу возможных попыток российского государства вмешаться в процесс выборов в Беларуси, а также в самих США и в Грузии. Кроме того, он отдельно отметил, что белорусские власти пригласили в связи с инцидентом украинского поверенного в делах. Причиной для этого стало то, что некоторые из задержанных россиян якобы принимали участие в военных действиях на территории Украины.

Ранее в Беларуси были задержаны 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Служба безопасности Украины (СБУ) намерена потребовать экстрадиции задержанных. У некоторых из них есть украинское гражданство.

Minval.az