Супруга принца Гарри Меган Маркл одержала поражение в суде против британского таблоида Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers.
Причиной судебного разбирательства стало письмо Маркл ее отцу, пишет Daily Mail.
Герцоги Сассекские подали в суд на издание, которое опубликовало текст личного письма 38-летней Меган отцу Томасу Марклу. Супруги обвиняли таблоид в нарушении конфиденциальности королевской семьи.
Онлайн-заседание по делу состоялось еще в мае. Тогда часть обвинений была исключена из искового заявления, потому что суд счел их субъективными и основанными на личных эмоциях истца.
Теперь герцогиня должна оплатить более 87 тысяч долларов в качестве судебной издержки.
Также Маркл ждет еще одно заседание, на котором она будет выступать за то, чтобы сохранить в тайне личности друзей, которые ранее согласились анонимно дать показания в ее защиту.
Между тем представители СМИ считают, что подобное требование не соответствуют принципам открытого правосудия Британии.