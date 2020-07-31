Супруга принца Гарри Меган Маркл одержала поражение в суде против британского таблоида Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers.

Причиной судебного разбирательства стало письмо Маркл ее отцу, пишет Daily Mail.

Герцоги Сассекские подали в суд на издание, которое опубликовало текст личного письма 38-летней Меган отцу Томасу Марклу. Супруги обвиняли таблоид в нарушении конфиденциальности королевской семьи.

Онлайн-заседание по делу состоялось еще в мае. Тогда часть обвинений была исключена из искового заявления, потому что суд счел их субъективными и основанными на личных эмоциях истца.

Теперь герцогиня должна оплатить более 87 тысяч долларов в качестве судебной издержки.

Также Маркл ждет еще одно заседание, на котором она будет выступать за то, чтобы сохранить в тайне личности друзей, которые ранее согласились анонимно дать показания в ее защиту.

Между тем представители СМИ считают, что подобное требование не соответствуют принципам открытого правосудия Британии.

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