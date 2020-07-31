По меньшей мере 11 человек пострадали в результате распыления газа при нападении на отделение банка в торговом центре в Берлине, преступники скрылись.

«Полицейская операция в настоящее время продолжается. По имеющейся информации, четверо человек ворвались в отделение «Постбанка» в торговом центре на Херманнплац, распылили там газ, в результате чего пострадали 11 человек. В настоящий момент неизвестно, сумели ли грабители захватить деньги», — рассказал полицейский, добавив, что «абсолютно исключает» террористический мотив у преступников.

Поиск преступников ведется, в настоящее время задержанных нет, добавил он.

Mein Neukölle… Da will man nur zur verspäteten Mittagspause und dann jibt es ‘nen Raubüberfall im #Karstadt #Hermannplatz #Berlin … pic.twitter.com/91Xqsl36JV — Florian Warweg (@FWarweg) July 31, 2020

Minval.az