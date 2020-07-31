Польская комиссия, которая проводит повторное расследование крушения самолета Леха Качиньского под Смоленском, заявила, что обнаружила на обломках президентского самолета следы тротила, гексогена и пентрита.

Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты утверждают, что остатки взрывчатки были найдены лабораториями в Польше и США. Причем на тех деталях Ту-154, которые меняли российские инженеры во время ремонта авиалайнера.

Напомним, самолет польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском в 2010 году. Следователи из России и Польши пришли к одному и тому же выводу: экипаж самолета допустил ряд грубых ошибок. Например, проигнорировал предложение уйти на запасной аэродром и решил садиться в густом тумане. После этого пилоты не обратили внимание на сигналы системы предупреждения о столкновении с землей. В итоге Ту-154 задел верхушки деревьев, опрокинулся и упал на землю.

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