В мечети «Айя-Софья» в Стамбуле в пятницу впервые за 86 лет был совершен праздничный намаз.

С праздничной хутбой к верующим мусульманам обратился глава Управления по делам религии Турции профессор Али Эрбаш, передает «Анадолу».

Эрбаш призвал соотечественников принять особые меры предосторожности с тем, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в праздничные дни. «Маски и социальная дистанция – обязательные условия праздничных мероприятий. Не здоровайтесь за руку, не обнимайтесь», — подчеркнул профессор.

Глава Управления по делам религии Турции напомнил, что в нынешнем году из-за пандемии хадж для иностранцев в святынях ислама в Саудовской Аравии был отменен.

Эрбаш зачитал суры из священного Корана, выразив надежду на то, что нынешний праздник станет предвестником мира и согласия во всем мире.

Далее был совершен праздничный намаз.

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