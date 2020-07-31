Президент Филиппин Родриго Дутерте продлил общий карантин в Маниле до 15 августа на фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом в столице. Об этом в пятницу сообщила медиагруппа ABS-CBN.

Президент также отметил, что город Себу спустя две недели модифицированного расширенного карантина переводится на общую изоляцию. Помимо Манилы и Себу еще 11 городов Филиппин переходят на общий карантин. Пресс-секретарь президента Гарри Рок сказал, что существуют определенные условия для проведения общей изоляции, такие как усиленный карантин в зонах, где обнаруживаются новые зараженные.

Рок добавил, что ношение защитного экрана поверх лицевой маски теперь также является частью минимального стандарта для сохранения здоровья. «У нас было строгое соблюдение минимальных стандартов здоровья — это мытье рук, ношение маски, социальное дистанцирование и теперь даже ношение защитного экрана», — отметил он.

Minval.az