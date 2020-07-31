В США умерла немецкая овчарка, ставшая первой собакой с подтвержденным коронавирусом в США, передает РИА Новости.

Овчарке Бадди было 7 лет. В апреле у него появились трудности с дыханием, а в начале июня у него выявили коронавирусную инфекцию.

Одновременно выяснилось, что Бадди, вероятно, страдал онкологическим заболеванием.

Пока не известно, стала ли злокачественная опухоль причиной нарушения иммунитета, в результате которого собака заразилась коронавирусом, или же, наоборот, онкологическое заболевание появилось на фоне вируса. Ветеринары не исключают также случайного совпадения двух болезней по времени.

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