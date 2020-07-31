Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении новых санкционных мер против Ирана, которые должны помешать государству в осуществлении ядерной, ракетной и военной программ, передает РИА Новости.

Госдепартамент определил 22 металла и материала, которые иранская сторона могла использовать для создания ракет. «Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению», — заявил Помпео. Среди попавших под запрет материалов есть сплавы алюминия, алюминиевая пудра, некоторые марки стали, в том числе нержавеющей.

По мнению Помпео, ядерная программа Ирана представляет «серьезную угрозу международному миру и безопасности».

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