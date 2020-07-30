Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару, Мишель Болсонару, заразилась коронавирусом.

«Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным», — говорится в распространенном сообщении. Состояние ее здоровья оценивается как хорошее, уточняется, что она будет соблюдать установленные для таких случаев санитарные требования. «Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы главы государства.

Недавно заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией, перенес сам бразильский лидер. 7 июля он сообщил, что получил положительный результат анализа на коронавирус. По его словам, он чувствовал недомогание только в первые дни, после чего начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом. В минувшую субботу он объявил о выздоровлении.

Помимо супруга, коронавирусную инфекцию обнаружили у еще одного родственника 37-летней Мишель Болсонару — ее бабушки Марии Апаресиды Фирму Феррейры, которая 1 июля была госпитализирована с соответствующим диагнозом.

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