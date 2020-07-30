Власти Непала возобновили выдачу разрешений на восхождение на Эверест спустя четыре месяца после прекращения оформления туристических виз.

Горы открыты для альпинистов, «департамент начал выдавать разрешения на восхождение с сегодняшнего дня», передает ТАСС со ссылкой на министерство культуры, туризма и гражданской авиации страны.

По словам главы туристического департамента министерства Мира Ачарья, для восхождения спортсменам доступны 414 пиков.

Ранее сообщалось, что восхождения на Эверест были запрещены 13 марта в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа.

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