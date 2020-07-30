В некоторых регионах Франции ограничили потребление воды в связи с засухой. Об этом накануне сообщила газета Le Figaro.

Указано, что по состоянию на 16 июля определенные ограничения на использование воды были введены в 32 департаментах, что составляет около трети материковой территории Франции. Согласно данным на сайте профильного ведомства, сейчас это уже 67 департаментов.

В отдельных регионах, таких как центрально-восточный Бургонь-Франш Конте, ситуация сложная почти на всей территории. Там ограничение потребления воды ввели уже шесть из восьми департаментов, ориентировочно на два месяца.

Решение объясняют нехваткой осадков и высокой температурой, в результате чего снизился уровень воды. Прогноз погоды на ближайшее время указывает, что ситуация не изменится.

В коммюнике префектуры Верхней Соны отмечают, что с начала года нехватка осадков достигла эквивалента одного месяца без дождей.

Строгость ограничений различается в зависимости от департамента. Среди них – такие меры, как запрет наполнять частные бассейны, запрет орошать сады в определенные часы и лимиты на использование воды для сельского хозяйства, запрет мыть авто вне специальных станций.

Приоритет в потреблении воды будут иметь население, сфера здравоохранения, гражданской безопасности и продовольствия.

Minval.az