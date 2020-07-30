Акции насилия, имевшие место в ходе антиправительственный акций в Тель-Авиве, могут вылиться в полномасштабную гражданскую войну в Израиле.

С данным предупреждением выступила оппозиционная центристская партия «Еш Атид» (Есть будущее), основанная бывшим министром финансов Яиром Лапидом.

«Кровь, пролитая накануне в Тель-Авиве, дело рук Биби (премьер-министр Биньямин Нетаньяху) и его сторонников. Те, кто сеют провокации, пожинают кровь», — написал Лапид в Twitter.

Политик подчеркнул, что провокационные действия против участников антиправительственных акций опасны и должны жестко пресекаться.

В то же время, министр обороны Израиля Бени Ганц призвал привлечь к ответственность лиц, причастных к нападению на демонстрантов. «Пока мы вместе, никто не в силах заставить демонстрантов молчать», — написал глава оборонного ведомства в Twitter.

По данным израильских СМИ, в результате нападения ультраправых радикалов в Тель-Авиве получили ранения пять человек.

Нетаньяху предпочел не комментировать случившееся.

Minval.az