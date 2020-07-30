Итальянский производитель дорогих спортивных автомобилей Lamborghini презентовал новый спорткар Lamborghini Essenza SCV12, назвав его самым мощным спорткаром марки. Новенькое авто оснащено двигателем в 830 лошадиных сил, пишет Car Buzz.

Всего будет изготовлено 40 экземпляров спорткара от Lamborghini и они уже все заранее раскуплены, поэтому автопроизводитель не озвучивал стоимость авто.

Essenza SCV12 будет храниться в специальном ангаре при фабрике в Сант-Агата-Болоньезе. Владелец в любой момент может полюбоваться через веб-камеру своим спорткаром.

Максимальная скорость Lamborghini Essenza SCV12 — 250 километров в час. Он предназначен для езды на треке.

Minval.az