Жители тайской деревни в провинции Сурин поклоняются шестилапой лягушке и просят у нее удачи. Об этом сообщает сайт Yahoo News.

Уан Конабан (Uan Conaban) нашел необычную амфибию в принадлежащем его семье колодце 17 июля. В результате мутации у лягушки четыре передних лапы вместо двух.

С тех пор его соседи часто приходят, чтобы поклониться животному и загадать желания. В частности, они просят лягушку-мутанта принести им удачу при игре в лотерею.

Люди собираются вокруг амфибии и приносят ей подношения: цветы и ароматизированные палочки. Удалось ли кому-либо из них выиграть в лотерею, не уточняется.

Minval.az