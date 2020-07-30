Президент США Дональд Трамп вновь выразил недоумение, почему США должны защищать Германию от России, когда Берлин покупает у Москвы энергоносители.

«Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?» — написал Трамп в Twitter.

«Кроме того, Германия весьма просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО. Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!» — добавил американский лидер.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии выведут в общей сложности почти 12 тысяч американских военных, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.

Minval.az