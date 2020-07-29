Вашингтон неизменно находится на стороне Японии в ее территориальном споре с КНР вокруг островов Сэнкаку (китайское название — Дяойюйдао), заявил в среду на онлайн-брифинге командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер.

«США на 100%, абсолютно непоколебимы со своими обязательствами помогать Японии в связи с ситуацией вокруг островов Сэнкаку», — цитирует слова командующего «Интерфакс» со ссылкой на Associated press (AP).

При этом он отметил, что США делятся разведывательной информацией с Японией и оказывают ей другую поддержку, чтобы Токио мог должным образом оценивать ситуацию в районе Сэнкаку.

Также Шнайдер назвал Китай «главным вызовом» для региональной безопасности, но одновременно с тем признал, что КНДР из-за развития своих программ вооружений является более «актуальной угрозой».

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Сэнкаку, контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.

Minval.az