Отец Меган Маркл раскритиковал поведение дочери. Об этом говорится в биографической книге о герцоге и герцогине Сассекских «В поисках свободы», написанной светскими хроникерами Омидом Скоуби и Каролин Дюран.

После заявления принца Гарри и Меган Маркл о том, что они не имеют отношения к выходу книги, где присутствуют жалобы на членов королевской семьи, 75-летний Томас Маркл призвал герцогов Сассекских «не ныть и не жаловаться». «Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она является сегодня», — сказал он. Информацию распространяет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

В книге «В поисках свободы» говорится, что герцог и герцогиня Сассекские отказались от помощи королевского двора в защите Томаса Маркла от критики со стороны СМИ. Мужчину поразила эта информация, он назвал ее «невероятной».

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