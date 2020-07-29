В Саудовской Аравии начался хадж — паломничество мусульман в Мекку. Хадж является одним из основных предписаний ислама, его дата определяется ежегодно по лунному календарю.

Обычно на хадж прибывает несколько миллионов человек со всего мира, однако из-за коронавируса власти Саудовской Аравии запретили приезд паломников из-за рубежа — на хадж могут отправиться только жители Саудовской Аравии или иностранцы, которые уже находятся в стране, пишет Би-би-си. В XIX веке хадж несколько раз отменялся из-за вспышек эпидемий.

Из-за необходимости соблюдения правил социального дистанцирования рабочие размещают указатели, чтобы паломники не приближались друг к другу

Саудовские полицейские охраняют вход в туннель, ведущий к главной мечети.

На полу мечети — специальная маркировка, чтобы паломникам было легче соблюдать дистанцию.

По прибытии в Мекку все паломники должны пройти карантин. После возвращения с хаджа их также ожидает двухнедельный карантин дома.

Паломники живут в специально построенном палаточном городке возле горы Арафат.

8 августа 2019 года

Minval.az