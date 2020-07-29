Министерство внутренних дел Турции объявило в среду о начале четвертого этапа антитеррористической операции Yıldırım («Молния»).

Операция Yıldırım-4 проводится на территории провинции Тунджели с участием 1006 сотрудников спецназа полиции и жандармерии.

Целью операции является выявление и уничтожение боевиков кровавой организации на востоке страны.

Первый этап операции Yıldırım продолжается с 13 июля в провинции Ширнак, второй этап охватил территорию провинции Хаккари (проводится с 19 июля), третий этап организован с 26 июля сразу в трех провинциях — Агры, Ыгдыр и Карс.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Minval.az