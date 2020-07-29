Число случаев заражения коронавирусом в Иране приблизилось к 300 тысячам, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2636 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 196 человек

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 298 909, жертв – 16 343. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 259 116.

По ее словам, практически половине (15 из 31) провинций страны присвоен «красный» статус, что говорит о наихудшей эпидемиологической обстановке. Во вторник в их разряд вошел и столичный регион.

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